Алексей Логвиненко принял участие в торжественном открытии Музея истории Ростова

Фото: администрация Ростова.

В Донской столице 29 ноября торжественно открылся Музей истории Ростова. Символично, мероприятие состоялось в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие посетил глава администрации города Алексей Логвиненко.Музей работает уже более четырех лет. Проводятся пешие экскурсии, военно-патриотические мероприятия, создаются тематические выставки. Активно пополняются фонды. В коллекции уже – более 7 тысяч предметов.Идейным вдохновителем создания Музея стала заслуженный работник культуры РФ, почетный радист России Елена Петровна Смирнова.Музей разместился в здании по адресу: ул. Шаумяна, 65. Там три зала. Первые два посвящены событиям жизни города второй половины 19 века - первой половины 20 века, а третий – периоду специальной военной операции. В каждом – воплощен дух того или иного времени.- Спасибо всем, кто участвует в наполнении фонда, передает свои личные памятные вещи. Архивные материалы, фотографии, предметы быта будут бережно храниться здесь. Отдельная признательность - руководителям «Роствертола», «Ростсельмаша» и «Группы Агроком» за участие в создании содержательных экспозиций, - отметил Алексей Логвиненко.Глава администрации города подчеркнул, что совместно мы не только сохраняем, но и приумножаем культурные богатства Ростова. Алексей Валентинович пожелал коллективу Музея успехов, процветания и воплощения в жизнь множества различных проектов.- Уверен, что ростовчане и гости донской столицы смогут узнать еще больше о нашем южном городе! - подытожил глава администрации.