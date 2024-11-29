На улице Разина в Ростове отсутствует освещение

Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону

В Ростове местные жители сообщили о проблеме отсутствия освещения в Западном микрорайоне. Жалобу горожане оставили на сайте благоустройства.По словам людей, на улице Разина не работают фонари. В районе домов № 74 и № 23 царит непроглядная тьма. Единственный фонарь, который можно увидеть издалека, не обеспечивает достаточного освещения. Горожане стараются избегать тёмных переулков и ищут альтернативные маршруты.Согласно прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные ожидается понижение температуры. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, что сделает передвижение по этим участкам ещё более рискованным.Жители города надеются, что в ближайшее время местные власти решат их проблему.