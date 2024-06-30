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Водитель фуры снес отбойник в Ростовской области

Водитель фуры снес отбойник в Ростовской области
Водитель фуры снес отбойник на трассе Ростов — Азов. Происшествие случилось утром 30 июня.

Кадры с места аварии разлетелись по соцсетям. На них видно, как грузовик упирается в металлическое ограждение. По словам очевидцев, за машиной отбойник сложен как картон. Фура смяла преграду на протяжении 100-150 метров.

По словам свидетелей ДТП, у фуры лопнуло колесо, а водитель не справился с управлением. Другие считают, что мужчина уснул за рулем.

К счастью, во время аварии никто не пострадал. По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось механическими повреждениями автомобиля.
Фото: соцсети (тг Привет, Ростов).
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