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В Ростовской области мужчина осужден за попытку убийства супруги

В Ростовской области мужчина осужден за попытку убийства супруги
Зимовниковский районный суд вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Покушение на убийство».

Происшествие случилось в декабре 2024 года в поселке Байков. Суд установил, что в декабре 2024 года 56-летний мужчина был дома со своей супругой на улице Зеленой. В ходе беседы они серьезно поссорились. Слово за слово и мужчина напал на любимую с ножом. Он ударил ее в область шеи. Однако задуманное завершить не удалось, женщине оказали медпомощь.

- Суд приговорил виновного к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,- сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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