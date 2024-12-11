В Ростовской области минувшей ночью в пожарах погибли три человека

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 11 декабря в пожарах погибли три человека.. Как сообщили в ГУ МЧС региона, все происшествия произошли из-за неосторожного обращения с огнем.Первая трагедия произошла в хуторе Грачев Боковского района. Местные жители заметили, что квартира на улице Федотова, 3 загорелась. Пламя уже успело охватить крышу здания.На место происшествий прибыли четверо пожарных и одна автоцистерна. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, и пожар был успешно потушен. В этот момент в доме находился хозяин, который, оставив кастрюлю на плите, уснул. Из-за этого он не смог выбраться и, к сожалению, погиб от отравления дымом.Вторая трагедия произошла в поселке Зимовники на улице Ленина, 199. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что стало причиной возгорания. На вызов прибыли восемь спасателей и две специализированные машины, которые смогли потушить огонь на площади 20 квадратных метров. В результате пожара 53-летний мужчина скончался от угарного газа.Третий случай был зафиксирован в Каменск-Шахтинске на улице Пушкина, 211. Там пожилая женщина с болезнью Альцгеймера случайно устроила пожар. Огонь быстро охватил деревянный дом. Соседи, заметив пламя, вызвали службу спасения. Восемь спасателей и две автоцистерны ликвидировали пожар, но от дома остались только обгоревшие стены. К сожалению, бабушку спасти не удалось, она погибла от удушья дымом.