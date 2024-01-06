В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за гололеда

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В Ростовской области из-за гололеда объявили штормовое предупреждение. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, днем и до конца суток 7, 8, ночью и в первой половине дня 9 января ожидается гололед. В эти дни возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.В этот период следует быть аккуратнее. Водителям не следует лихачить и превышать скоростной режим. Пешеходам важно убирать наушники и телефон при переходе проезжей части.