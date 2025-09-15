Новости
Экс-председатель Гордумы Ростова Зинаида Неярохина избралась в донской парламент

Зинаида Неярохина, бывший председатель Гордумы Ростова, избралась в Заксобрание Ростовской области. На довыборах в донской парламент по Орловскому округу № 13 за нее проголосовали более 63% граждан.

Вторым оказался представитель КПРФ Александр Дедович. Он набрал 25% голосов. Галина Жукова из ЛДПР заняла третье место, набрав около 10%.

Напомним, что Зинаида Неярохина была бессменным председателем городской думы Ростова-на-Дону около 30 лет.
Фото: Соцсети.
