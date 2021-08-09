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В Ростовской области мать подозревают в убийстве новорождённого ребёнка

В Ростовской области мать подозревают в убийстве новорождённого ребёнка

В Ростовской области мать подозревают в убийстве новорождённого ребёнка. О происшествии сообщил DonDay-Волгодонск 11 августа.

Трагедия произошла в Волгодонске на улице Энтузиастов 10 июля. У 24-летней девушки начались схватки. Она решила не звонить медикам и справиться самостоятельно. Горе-мать взяла мусорное ведро и родила малыша прямо в урну. Достать ребенка из «мусорки» она не решилась.
В мусорном ведре новорождённый задохнулся.

По факту случившегося на девушку завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Если её вину удастся доказать в суде, девушке грозит до пяти лет тюрьмы

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