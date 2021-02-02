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В Ростовской области 18-летнюю девушку подозревают в убийстве собственного ребенка

В Ростовской области 18-летнюю девушку подозревают в убийстве собственного ребенка
Жительницу Ростовской области подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Происшествие случилось 1 февраля в Семикаракорске.

По версии следствия, в тот день девушка находилась у себя дома, в переулке Школьном. Подозреваемая родила девочку, не обращаясь за помощью к врачам. После родов она несколько раз ударила новорожденную кухонным ножом в грудь и живот. От полученных травм кроха скончалась. Родственники, узнав о случившемся, вызвали полицию.

Известно, что у девушки есть малолетний ребенок, она в браке, но нигде не работает. На учете в психдиспансере дончанка не состоит.

- В отношении 18-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в региональном СУ СКР.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.

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