В Ростовской области 18-летнюю девушку подозревают в убийстве собственного ребенка

Жительницу Ростовской области подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Происшествие случилось 1 февраля в Семикаракорске.По версии следствия, в тот день девушка находилась у себя дома, в переулке Школьном. Подозреваемая родила девочку, не обращаясь за помощью к врачам. После родов она несколько раз ударила новорожденную кухонным ножом в грудь и живот. От полученных травм кроха скончалась. Родственники, узнав о случившемся, вызвали полицию.Известно, что у девушки есть малолетний ребенок, она в браке, но нигде не работает. На учете в психдиспансере дончанка не состоит.- В отношении 18-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в региональном СУ СКР.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.