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В Ростовской области коронавирус смогли побороть ещё 204 человека

В Ростовской области коронавирус смогли побороть ещё 204 человека

В Ростовской области коронавирус смогли побороть 204 человека. Об этом сообщили в правительстве региона 6 июля.

Ростовчане и жители области продолжают противостоять опасной инфекции. Ещё неделю назад на Дону выздоравливали чуть больше 50 человек. Ситуация начала улучшаться только к прошлой пятнице. Тогда в регионе нашли сразу 80 выздоровевших.

За выходные этот показатель поднялся до 151 жителя области. А за прошедшие сутки дошёл до 204 человек. Всего за весь период пандемии в области нашли 90 893 полностью поборовших инфекцию.

Заболели опасной инфекция с момента её появления в регионе 100 884 человека. Это почти 2,5% от всех жителей области. Не смогли справиться с вирусом и скончались 4 720 человек.

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