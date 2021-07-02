В Ростовской области коронавирус смогли побороть ещё 204 человека

В Ростовской области коронавирус смогли побороть 204 человека. Об этом сообщили в правительстве региона 6 июля.Ростовчане и жители области продолжают противостоять опасной инфекции. Ещё неделю назад на Дону выздоравливали чуть больше 50 человек. Ситуация начала улучшаться только к прошлой пятнице. Тогда в регионе нашли сразу 80 выздоровевших.За выходные этот показатель поднялся до 151 жителя области. А за прошедшие сутки дошёл до 204 человек. Всего за весь период пандемии в области нашли 90 893 полностью поборовших инфекцию.Заболели опасной инфекция с момента её появления в регионе 100 884 человека. Это почти 2,5% от всех жителей области. Не смогли справиться с вирусом и скончались 4 720 человек.