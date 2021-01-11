В Ростовской области коронавирус подхватили еще 389 человек
За сутки в Ростовской области число инфицированных увеличилось на 389 человек. Всего за период с начала пандемии по 13 января COVID-19 подхватили 56 738 человек.
По информации регионального правительства, большинство из них выздоровели. Однако есть и те, кто до сих проходит лечение в стационарах ковидных госпиталей.
По словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, повторные заражения зафиксировали более чем у 50 человек. Вирус выявили у дончан в возрасте от 18 до 79 лет. Специалист отметил, что антитела не гарантируют защиту организма. В связи с этим Евгений Ковалев призвал жителей Ростовской области соблюдать все ограничения и носить средства индивидуальной защиты.