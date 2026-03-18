В мировые суды Ростовской области назначили четырех судей. Их кандидатуры утвердили на 29 -м заседании Законодательного Собрания Ростовской области 18 марта.По итогам рассмотрения кандидатур, свои назначения получили четыре новых мировых судьи, которые будут осуществлять правосудие в Белокалитвинском, Волгодонском, Пролетарском и Таганрогском судебных районах.На должность мирового судьи судебного участка №7 Белокалитвинского района на трехлетний срок полномочий назначена Оксана Король.В Волгодонском судебном районе, в участок №6, мировым судьей на аналогичный трехлетний срок избрана Янина Туренко. Стоит отметить, что Янина Туренко имеет значительный опыт работы в судебной системе, ранее она на протяжении длительного времени занимала должность помощника мирового судьи судебного участка №3 Усть-Донецкого района Ростовской области.Пролетарский судебный район также пополнился новым служителем Фемиды. В судебный участок №3 впервые на должность мирового судьи назначена Юлия Циркова. Ее профессиональная карьера перед этим назначением включала работу помощником судьи в Сальском городском суде.Последним назначением, утвержденным на заседании, стало назначение Виктории Алехиной на должность мирового судьи судебного участка №1 Таганрогского судебного района. Она также будет осуществлять свои полномочия в течение трех лет.