Коронавирус выявили у 293 жителей Ростовской области за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число зараженных коронавирусом. По данным на 6 января, диагноз подтвердился у 293 человек.Большинство новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет (33,8%). На втором месте по количеству заболевших оказалась молодежь от 18 до 45 лет (31,8%). Положительные результаты тестов на коронавирус получили 13,3% пенсионеров от 66 до 79 лет и 3,7% - старше 80 лет. Борьбу с опасной болезнью начали и дети. Медики зафиксировали 14,7% случаев инфицирования среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии вирус подхватили 195 789 человек. Из них 9 733 не смогли побороть COVID-19. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе астма, сахарный диабет, гипертония и онкология.