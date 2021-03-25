Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом приблизилось к 80 тысячам

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом приблизилось к 80 тысячам
В Ростовской области количество зараженных COVID-19 приблизилось к 80 тысячам. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.

По состоянию на 27 марта, за минувшие сутки в области специалисты выявили 244 новых зараженных коронавирусом. Общее число за все время пандемии, достигло 79872 случаев.

Специалисты зафиксировали, что большинство новых заболевших, 36,1%, люди до 46 до 65 лет. Наименьшее количество инфицированных среди детей - 4,1%.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали 24 умерших от COVID-19. Всего в регионе жертвами опасной инфекции стали 3508 дончан.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.