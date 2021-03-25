В Ростовской области количество зараженных коронавирусом приблизилось к 80 тысячам

В Ростовской области количество зараженных COVID-19 приблизилось к 80 тысячам. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.По состоянию на 27 марта, за минувшие сутки в области специалисты выявили 244 новых зараженных коронавирусом. Общее число за все время пандемии, достигло 79872 случаев.Специалисты зафиксировали, что большинство новых заболевших, 36,1%, люди до 46 до 65 лет. Наименьшее количество инфицированных среди детей - 4,1%.Также за прошедшие сутки зарегистрировали 24 умерших от COVID-19. Всего в регионе жертвами опасной инфекции стали 3508 дончан.