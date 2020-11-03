В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал почти до единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции практически сравнялся с единицей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 5 ноября.Так, за минувшие сутки коэффициент упал до значения 1,01, при этом новых заражённых COVID-19 на Дону стало больше на 311 человек. Однако показатель заболевших на 100 тысяч жителей подскочил до 766. К слову, накануне при 309 инфицированных, которые составляли 758,3 от сотни тысяч населения, коэффициент достигал значения 1,02.Добавим, большую часть заражённых опасным вирусом составляют жители старше 46 лет. Как правило, они переносят болезнь в тяжёлой форме, с сопутствующими осложнениями. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать и нуждаются в дополнительном кислороде. Но, к сожалению, коек с аппаратами ИВЛ не хватает для всех больных, несмотря на то, что периодически открываются новые ковидные госпитали.