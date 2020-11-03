В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал почти до единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции практически сравнялся с единицей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 5 ноября.
Так, за минувшие сутки коэффициент упал до значения 1,01, при этом новых заражённых COVID-19 на Дону стало больше на 311 человек. Однако показатель заболевших на 100 тысяч жителей подскочил до 766. К слову, накануне при 309 инфицированных, которые составляли 758,3 от сотни тысяч населения, коэффициент достигал значения 1,02.
Добавим, большую часть заражённых опасным вирусом составляют жители старше 46 лет. Как правило, они переносят болезнь в тяжёлой форме, с сопутствующими осложнениями. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать и нуждаются в дополнительном кислороде. Но, к сожалению, коек с аппаратами ИВЛ не хватает для всех больных, несмотря на то, что периодически открываются новые ковидные госпитали.