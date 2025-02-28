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В Ростовской области из-за ремонтных работ отменят несколько поездов в марте

В Ростовской области из-за ремонтных работ отменят несколько поездов в марте
В Ростовской области из-за ремонтных работ отменят несколько поездов в марте. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

С 4 по 6 марта не будут курсировать поезда № 6157 по маршруту Ростов – Лихая, который отправляется в 8:39 и прибывает на станцию в 12:56, а также № 6156 Лихая – Ростов, отправляющийся в 14:30 и прибывающий на станцию в 19:14.

Кроме того, из-за ремонтных работ будут скорректированы расписания некоторых пригородных поездов. 4 марта состав № 6169 сообщением Ростов – Усть-Донецкая отправится по расписанию в 13:15, однако прибудет на конечную станцию на пять минут позже запланированного времени.

Состав № 6161 Ростов – Лихая отправится по расписанию в 16:32, но на станцию Лихая прибудет в 20:33, то есть на 12 минут позже.
4, 5 и 6 марта поезд № 6155 Ростов – Лихая отправится в 6:11, но на конечную станцию прибудет на семь минут позже.

Также 2, 3, с 7 по 16 марта состав № 6155 Ростов – Лихая отправится со станции в 6:11. Пассажиры прибудут на станцию Лихую в 18:09, то есть на девять минут позже запланированного.
Фото: Ростов ру
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