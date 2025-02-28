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Часть Ростова останется без воды с 5 по 6 марта

Часть Ростова останется без воды с 5 по 6 марта
Часть Ростова останется без воды с 5 по 6 марта. Информацию об этом сообщили на сайте «Ростовводоканала».

Воду отключат в границах: переулок Анисовый — переулок Самшитовый — улица Шостаковича — улица Садоводческая — улица Заречная — улица Казанская — улица Виталия Ходоша.

Также без воды останутся жители следующих улиц: Днепропетровская, Малахитовая, Озерная, Центральная. Коммуникации не будет, в том числе, в ЖК «Платовский», СТ «Космос», СТ «Афганец», поселке Водопадном, КТ «Париж»; Донском инфекционном центре на улице Виталия Ходоша, 15; школе № 85 по адресу: Мусоргского, 9; детском саду № 19 по адресу: Изумрудный, 34/4.

Воду отключат из-за переподключения участков водопровода к новому жилому комплексу по улице Буйнакской.
Фото: Ростов ру
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