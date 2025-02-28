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В первые весенние выходные в Ростове ожидается потепление

В первые весенние выходные в Ростове ожидается потепление
В Ростове-на-Дону в предстоящие весенние выходные ожидается солнечная и без осадков погода. Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в субботу, 1 марта, день будет ясным, а температура воздуха поднимется до -3 градусов. Однако ночью похолодает до -13 градусов.

В воскресенье, 2 марта, температура днем повысится до 0 градусов. К вечеру снова станет прохладнее, и температура опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.
Фото: Ростов ру
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