В первые весенние выходные в Ростове ожидается потепление

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В Ростове-на-Дону в предстоящие весенние выходные ожидается солнечная и без осадков погода. Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в субботу, 1 марта, день будет ясным, а температура воздуха поднимется до -3 градусов. Однако ночью похолодает до -13 градусов.В воскресенье, 2 марта, температура днем повысится до 0 градусов. К вечеру снова станет прохладнее, и температура опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.