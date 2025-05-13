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В Ростовской области из-за ботулизма приостановили деятельность предприятия

В Ростовской области из-за ботулизма приостановили деятельность предприятия

В районе Таганрога временно приостановлено функционирование предприятия из-за зафиксированного инцидента ботулизма. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, у человека, проживающего в Неклиновском районе, диагностировано опасное заболевание, вероятно, спровоцированное употреблением сушеной рыбы.

В процессе инспекции были выявлены значительные отступления от санитарных правил при производстве продукции. На владельца предприятия оформлен протокол о совершении административного правонарушения. Сейчас его производственная площадка закрыта, а деятельность предприятия приостановлена на срок до двух месяцев для детального выяснения причин произошедшего.
Фото: нейросеть
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