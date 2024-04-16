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В Ростовской области ищут родственников пенсионерки с провалами памяти

В Ростовской области ищут родственников пенсионерки с провалами памяти
В Ростовской области ищут родственников пенсионерки с провалами памяти. Информацию об этом сообщил портал КВУ.

В терапевтическое отделение поселка Артем в Шахтах из местного приюта для бездомных доставили 70-летнюю женщину. У Галины Патаповой не было с собой ни документов, ни вещей. О том, как ее зовут и сколько ей лет сообщили работники приюта.

Пенсионерка поступила в больницу со сломанной шейкой бедра. Ей наложили гипс, с которым она пролежала 14 дней. У пожилой женщине одна нога короче другой, из-за чего ей приходится еще тяжелее. После того, как сняли гипс, ее выписали, однако из отделения ее никто не забрал.

У пожилой женщины случаются провалы в памяти, из-за чего о себе Галина Патапова ничего не рассказывает. На все вопросы она отвечает «не помню». Однако она знает, что у нее есть дочка Елена. По словам шахтинки, дочь должна была ее забрать, но этого пока случилось.

Если вы узнали бабушку или являетесь его родственником, то обратитесь в терапевтический отдел посёлка Артёма, который находится по адресу Острикова, 5а или позвоните по телефону: 8 (8636) 23-16-15.
Фото: КВУ
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