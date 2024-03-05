В Ростовской области ищут 37-летнего жителя Воронежа

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают уроженца Воронежа. 37-летний Петр Чернов направлялся в станицу Тацинскую 27 февраля и пропал без вести.Мужчина уехал из дома еще неделю назад. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Затем на поиски вышли волонтерские отряды. С какой целью мужчина ехал в Ростовскую область, не сообщается.Петр ростом 190 сантиметров и нормального телосложения. У него зеленые глаза, голова налысо побрита. В день исчезновения он надел черную куртку, синие джинсы. На голове у мужчины черная шапка.Если вы знаете, где может находиться уроженец Воронежа, сообщите по телефону: 112.