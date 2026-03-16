Железнодорожный переезд на Нансена в Ростове закроют на 9 часов 18 марта
Железнодорожный переезд 1217-го километра, расположенный в районе проспекта Театральный в Ростове-на-Дону, будет временно закрыт для движения транспорта. Ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, переезд будет полностью перекрыт 18 марта с 9:00 до 18:00. В течение этого периода движение автомобилей через железнодорожные пути будет невозможно.
Водителям рекомендуется заранее спланировать свои маршруты, учитывая данную информацию, чтобы избежать неудобств и задержек.