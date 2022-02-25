В Ростовской области еще восемь человек умерли от коронавируса

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В Ростовской области еще восемь человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 27 февраля, в регистре умерших оказались еще четверо мужчин и такое же количество женщин. Все они болели хроническими заболеваниями различных систем организма, поэтому не смогли справиться с COVID-19. Среди часто встречающихся таких болезней - гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие.Отметим, что общее число скончавшихся от коронавируса за период пандемии на Дону составило 10 311 человек.