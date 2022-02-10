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В Ростовской области еще 10 человек умерли от коронавируса за сутки

В Ростовской области еще 10 человек умерли от коронавируса за сутки

В Ростовской области еще 10 человек умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 12 февраля, в регистре умерших от тяжелого заболевания оказались четыре женщины и шесть мужчин. Все они были из возрастной категории граждан от 46 до 89 лет. Отмечается, что справиться с COVID-19 они не смогли, потому что у них имелись другие сопутствующие хронические заболевания различных систем организма.

Чаще всего смертельные случаи наступают, когда у человека имеются болезни сердца и сосудов. Среди них - гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и многие другие.
Фото: istokphoto
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