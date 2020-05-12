В Ростовской области ещё три пациента скончались от коронавируса
Фото: rbc.ru
В Ростовской области за последние сутки подтверждено три случая смерти от коронавируса. Таким образом, по данным на 16 мая, на Дону количество смертельных случаев выросло до 28.
Очередными жертвами вируса стали 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского сельского района.
- У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания, - сообщили в правительстве Ростовской области.
Всего на 16 мая в регионе - 2 312 заразившихся. За последние сутки диагноз подтвердился у 112 человек.
Добавим, что возраст пациентов, скончавшихся от коронавируса, колеблется от 34 и выше 90 лет. У всех пациентов были хронические заболевания. В большинстве случаев имело место позднее обращение за медицинской помощью.