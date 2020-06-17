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За период пандемии на Дону коронавирусом заразились 8 236 человек

За период пандемии на Дону коронавирусом заразились 8 236 человек
Обновились данные о ситуации с распространением коронавируса по территории Ростовской области. По данным регионального управления Рособрнадзора, за сутки выявили 139 инфицированных. Всего по состоянию на утро 19 июня на Дону — 8 236 заболевших.

Уже несколько дней в Ростовской области количество новых выздоровевших превышает число заболевших, что является положительной динамикой. Тем не менее ежедневно продолжают фиксировать новые случаи смерти от COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции уже около двух недель держится ниже единицы, что позволило начать выход из режима ограничений. Заболевших изолируют, поэтому они не успевают заразить других людей.

В России за месяцы эпидемии зарегистрировали 569 063 официально подтверждённых случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз «COVID-19» поставили 7 972 людям. От инфекции умер 7 841 человек.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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