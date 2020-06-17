За период пандемии на Дону коронавирусом заразились 8 236 человек

Обновились данные о ситуации с распространением коронавируса по территории Ростовской области. По данным регионального управления Рособрнадзора, за сутки выявили 139 инфицированных. Всего по состоянию на утро 19 июня на Дону — 8 236 заболевших.Уже несколько дней в Ростовской области количество новых выздоровевших превышает число заболевших, что является положительной динамикой. Тем не менее ежедневно продолжают фиксировать новые случаи смерти от COVID-19.Коэффициент распространения инфекции уже около двух недель держится ниже единицы, что позволило начать выход из режима ограничений. Заболевших изолируют, поэтому они не успевают заразить других людей.В России за месяцы эпидемии зарегистрировали 569 063 официально подтверждённых случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз «COVID-19» поставили 7 972 людям. От инфекции умер 7 841 человек.