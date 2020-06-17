За период пандемии на Дону коронавирусом заразились 8 236 человек
Обновились данные о ситуации с распространением коронавируса по территории Ростовской области. По данным регионального управления Рособрнадзора, за сутки выявили 139 инфицированных. Всего по состоянию на утро 19 июня на Дону — 8 236 заболевших.
Уже несколько дней в Ростовской области количество новых выздоровевших превышает число заболевших, что является положительной динамикой. Тем не менее ежедневно продолжают фиксировать новые случаи смерти от COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции уже около двух недель держится ниже единицы, что позволило начать выход из режима ограничений. Заболевших изолируют, поэтому они не успевают заразить других людей.
В России за месяцы эпидемии зарегистрировали 569 063 официально подтверждённых случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз «COVID-19» поставили 7 972 людям. От инфекции умер 7 841 человек.