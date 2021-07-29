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В Ростовской области еще 28 жителей скончались от COVID-19

В Ростовской области еще 28 жителей скончались от COVID-19

В Ростовской области еще 28 жителей скончались от инфекции COVID-19. Об этом 31 июля сообщило правительство донского региона.

По данным, в регистре умерших - 17 женщин возрастом от 50 лет до 91 года. Также жертвами стали 11 мужчин. Самому молодому из них было всего лишь 37 лет, а самому старшему - 84 года. Отмечается, что все они болели хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.

Напомним, за весь период пандемии жертвами опасной болезни стали уже 5 195 человек. Заболевших за весь период пандемии в Ростовской области выявили 109 626.

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