В Ростовской области еще 28 жителей скончались от COVID-19

В Ростовской области еще 28 жителей скончались от инфекции COVID-19. Об этом 31 июля сообщило правительство донского региона.По данным, в регистре умерших - 17 женщин возрастом от 50 лет до 91 года. Также жертвами стали 11 мужчин. Самому молодому из них было всего лишь 37 лет, а самому старшему - 84 года. Отмечается, что все они болели хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Напомним, за весь период пандемии жертвами опасной болезни стали уже 5 195 человек. Заболевших за весь период пандемии в Ростовской области выявили 109 626.