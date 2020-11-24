В Ростовской области 31-летний мужчина и еще 15 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 16 человек умерли от коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 26 ноября жертвами COVID-19 в области стали 1 252 человека, в том числе 16 человек - за последние сутки. Самому младшему из них – 31 год. Также в реестре умерших за сутки еще восемь женщин – 61, 68, 69, 74, 74, 80, 83 и 86 лет – и семь мужчин – 53, 59, 65, 71, 75, двое – 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Не становится меньше и общее число зараженных. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 315 человек, а общее число инфицированных достигло 38 706 человек.Показатели растут, но региональные власти не спешат возобновлять прежние ограничения. По словам специалистов, эпидситуация в регионе находится под контролем.