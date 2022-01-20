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В Ростовской области еще 16 жителей умерли от COVID-19. Об этом сообщили в правительстве донского региона 22 января.По данным Роспотребнадзора, среди умерших оказались девять женщин. Самой молодой из них было 62 года, а самой старшей 83. Также от вируса умерли семеро мужчин. Все они были возрастом от 33 до 74 лет.Отмечается, что все скончавшиеся помимо коронавируса имели другие сопутствующие заболевания различных систем организма. Чаще всего к летальному исходу приводят случаи, когда помимо COVID-19 у пациента имеются какие-либо сердечно-сосудистые заболевания.