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В Ростовской области от COVID-19 погибли еще 15 человек

В Ростовской области от COVID-19 погибли еще 15 человек

На Дону еще 15 человек скончались вируса COVID-19. Об этом сообщили в региональном Правительстве.

По данным на 4 апреля в регистре умерших шесть женщин и девять мужчин. Самой молодой погибшей было всего 48 лет, а самой старшей 93 года. Мужчины были возрастом от 62 до 83 лет. У всех них, помимо коронавируса были другие сопутствующие хронические заболевания различных систем организма.

Несмотря на то, что чаще всего вирус забирает жизни пожилых людей были зарегистрированы случаи, когда из-за болезни уходили и совсем молодые. Так в июле 2020 от коронавируса скончалась 23- летняя девушка.

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