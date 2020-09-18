Еще пятеро жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19

Еще пятеро дончан в возрасте от 63 до 83 лет стали жертвами коронавируса за сутки. Актуальные на 20 сентября данные сообщило правительство региона.Не перенесли ковид 63-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 64 до 83 лет, которые долгое время страдали хроническими недугами. Какими именно, не уточняется. Но, по словам министра здравоохранения Ростовской области, в основном это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология и т. д.За весь период пандемии на Дону от COVID-19 скончался 441 житель. В большинстве своем это пожилые люди с вялотекущими хроническими заболеваниями, течение которых ускорил новый вирус.Растет в регионе и число инфицированных. Только в минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 178 человек, а общее число заболевших превысило 20 тысяч.