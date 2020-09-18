Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще пятеро жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19

Еще пятеро жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19
Еще пятеро дончан в возрасте от 63 до 83 лет стали жертвами коронавируса за сутки. Актуальные на 20 сентября данные сообщило правительство региона.

Не перенесли ковид 63-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 64 до 83 лет, которые долгое время страдали хроническими недугами. Какими именно, не уточняется. Но, по словам министра здравоохранения Ростовской области, в основном это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология и т. д.

За весь период пандемии на Дону от COVID-19 скончался 441 житель. В большинстве своем это пожилые люди с вялотекущими хроническими заболеваниями, течение которых ускорил новый вирус.

Растет в регионе и число инфицированных. Только в минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 178 человек, а общее число заболевших превысило 20 тысяч.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.