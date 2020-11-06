В Ростовской области жертвами коронавируса стали 957 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 9 ноября, за сутки от опасного вируса скончались 11 человек. Это восемь женщин в возрасте 45, 55, 68, 71, 79, 80, 81 и 90 лет и трое мужчин – 39, 71 и 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 957 человек.Не становится меньше и новых инфицированных. В Ростовской области за минувшие сутки положительный диагноз получили 310 человек, а нарастающим итогом общая цифра больных за все время пандемии достигла отметки 33 427.Власти и медики продолжают делать все, чтобы снизить количество больных. Однако зачастую люди сами не заботятся о своем здоровье, поэтому становятся заложниками опасной болезни. По словам экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, система здравоохранения региона может просто не выдержать колоссальной нагрузки, которая сохраняется уже почти год.