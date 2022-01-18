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В Ростовской области COVID-19 заразились еще 599 человек

В Ростовской области COVID-19 заразились еще 599 человек
В Ростовской области увеличилось количество инфицированных COVID-19. За сутки с 19 по 20 января диагноз подтвердился у 599 человек.

Большинство новых зараженных (36,4%) - молодежь от 18 до 45 лет. Еще 35,2% - люди от 46 до 65 лет. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 13,7% случаев заболевания среди жителей региона от 66 до 79 лет. Пожилые люди старше 80 лет составили 5% инфицированных. Еще 9,7% оказались детьми.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 201 849 человек. По информации областного правительства, 9 922 из них не смогли побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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