Глава донской полиции Александр Речицкий может уйти с поста
Глава донской полиции Александр Речицкий может уйти с поста. Начальнику ГУ МВД по Ростовской области поступило предложение о повышении. По данным портала Donday, Александр Речицкий может перейти на должность в МВД РФ в Москве — решение ожидается в ближайшие месяцы.
Александр Речицкий возглавляет региональное управление с апреля 2025 года. За это время он проявил себя как опытный руководитель: активизировалась борьба с нелегальным оборотом алкоголя и табака.
Особое внимание Речицкий уделил открытости ведомства для граждан: он инициировал ежемесячные прямые линии с населением и выездные приёмы в отдалённых районах области.