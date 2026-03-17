Бывшего футболиста молодежки ФК «Ростов» отправили в СИЗО. Инцидент случился 13 марта.По версии следствия, 20-летний спортсмен под влиянием телефонных мошенников пришел в чужую квартиру в Москве. В ней он вскрыл сейф. Хозяйка попыталась задержать его, но молодой человек напал на нее. Он избил, ударил ножом, от чего та скончалась. Из сейфа парень украл свыше двух тысяч долларов, а также другие ценности.Даниил Секач находится под подозрением по статье «Убийство».В ТАСС уточнили, что на время выяснения всех обстоятельств произошедшего, суд отправил подозреваемого в СИЗО. Там он пробудет до 15 мая.