Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бывшего футболиста молодежки ФК «Ростов» отправили в СИЗО

Бывшего футболиста молодежки ФК «Ростов» отправили в СИЗО. Инцидент случился 13 марта.

По версии следствия, 20-летний спортсмен под влиянием телефонных мошенников пришел в чужую квартиру в Москве. В ней он вскрыл сейф. Хозяйка попыталась задержать его, но молодой человек напал на нее. Он избил, ударил ножом, от чего та скончалась. Из сейфа парень украл свыше двух тысяч долларов, а также другие ценности.

Даниил Секач находится под подозрением по статье «Убийство».

В ТАСС уточнили, что на время выяснения всех обстоятельств произошедшего, суд отправил подозреваемого в СИЗО. Там он пробудет до 15 мая.
Фото: Следком
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика