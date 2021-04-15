В Ростовской области число зараженных коронавирусом приблизилось к 85 тысячам

Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 85 тысячам человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона 17 апреля.За минувшие сутки опасный вирус подхватил 241 человек, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 84 918. В большинстве это люди от 46 до 65 лет, входящие в группу риска. Из этого числа 3 884 человека скончались, так и не победив инфекцию.Несмотря на постоянно растущее число заболевших, губернатор Ростовской области продолжает снимать ограничения. По словам Василия Голубева, эпидситуация в регионе напряженная, но стабильная. Главный санврач Дона считает, что пока принимать решение о следующих послаблениях рано.