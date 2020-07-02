На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к 10 тысячам
В Ростовской области число заболевших приблизилось к 10 тысячам. Об этом сообщили в правительстве региона 4 июля.
За последние сутки диагноз подтвердился у 94 человек. Таким образом, в регионе количество инфицированных достигло 9 982.
В России, по данным на 4 июля, зарегистрировано 674 515 заболевших. За последние сутки статистику пополнили 6 632. Скончались 10 027 человек.
Напомним, накануне, 3 июля, в Ростовской области было объявлено о новом снятии ряда ограничений. Так, с 6 июля в полном объёме возобновляется работа детских садов, бассейнов и ряда других организаций.