Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к 10 тысячам

На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к 10 тысячам
В Ростовской области число заболевших приблизилось к 10 тысячам. Об этом сообщили в правительстве региона 4 июля.

За последние сутки диагноз подтвердился у 94 человек. Таким образом, в регионе количество инфицированных достигло 9 982.

В России, по данным на 4 июля, зарегистрировано 674 515 заболевших. За последние сутки статистику пополнили 6 632. Скончались 10 027 человек.

Напомним, накануне, 3 июля, в Ростовской области было объявлено о новом снятии ряда ограничений. Так, с 6 июля в полном объёме возобновляется работа детских садов, бассейнов и ряда других организаций.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.