В Ростовской области число зараженных коронавирусом перевалило за 90 тысяч

В Ростовской области число зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч. Обновленные данные представили в правительстве региона.По состоянию на 15 мая, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 205 человек. Последнее время чаще заболевать коронавирусом стали люди от 18 до 45 лет. С каждым днем инфекцию все реже выявляют у пожилых людей. Кроме того, редко болеют и дети. Зачастую несовершеннолетние являются переносчиками инфекции и заражают взрослых.Не стало за последние сутки 13 человек с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 насчитывает 4211 человек.