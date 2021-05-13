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В Ростовской области число зараженных коронавирусом перевалило за 90 тысяч

В Ростовской области число зараженных коронавирусом перевалило за 90 тысяч
В Ростовской области число зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч. Обновленные данные представили в правительстве региона.

По состоянию на 15 мая, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 205 человек. Последнее время чаще заболевать коронавирусом стали люди от 18 до 45 лет. С каждым днем инфекцию все реже выявляют у пожилых людей. Кроме того, редко болеют и дети. Зачастую несовершеннолетние являются переносчиками инфекции и заражают взрослых.

Не стало за последние сутки 13 человек с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 насчитывает 4211 человек.

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