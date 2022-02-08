В Ростовской области число заболевших коронавирусом за месяц выросло в 10 раз

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает расти ежесуточное число инфицированных коронавирусом. По данным на 10 февраля, пациентами с COVID-19 стали 4 067 человек. По сравнению с показателями месячной давности, это в 10 раз больше. В первой половине января прирост зараженных едва превышал 400 человек в день. Теперь же счет идет на тысячи.В числе новых заболевших 1 391 - молодежь от 18 до 45 лет (37,2%). Борьбу с вирусом начали 1 216 человек в возрасте от 46 до 65 лет (29,9%) и 724 несовершеннолетних (17,8%). Также диагноз подтвердился у пенсионеров. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 472 жителя региона от 66 до 79 лет, что составляет 11,6%. Еще 142 зараженных - пожилые люди старше 80 лет.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 249 480 человек. По информации областного правительства, 10 130 из них скончались от тяжелых последствий. У всех умершие диагностировали различные хронические заболевания.