В Ростовской области при столкновении «Нивы» и «Лифана» погибли четыре человека



На трассе в Ростовской области при столкновении «Нивы» и «Лифана погибли четыре человека. ДТП произошло на автодороге Морозовск - Цимлянск около полуночи 16 февраля.



По предварительным данным, «Лифан Солано» и «ВАЗ-21214» двигались навстречу друг другу. На 22-м километре отечественное авто и иномарка столкнулись. В результате 49-летний водитель «Лифана» и 57-летний мужчина за рулем «Нивы» скончались на месте. В ДТП погибли и пассажиры ВАЗа: 56-летняя женщина и 60-летний мужчина.



– Еще одна пассажирка «ВАЗ-21214» получила травмы. Ее доставили в больницу прибывшие на место медики, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.