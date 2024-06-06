В Ростовской области женщина пойдет под суд за убийство сожителя

Фото: Rostov.ru.

В городе Батайске Ростовской области женщина пойдет под суд за убийство 48-летнего сожителя. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.Трагедия произошла в марте 2024 года. Пара жила в одной из квартир дома на улице Половинко. По версии следствия, в тот злополучный вечер влюбленные поссорились. Вскоре словесная перепалка переросла в скандал. Женщина взяла нож и ударила им сожителя в грудь. От полученного удара мужчина скончался на месте происшествия.Вскоре подозреваемую задержали. На допросе она полностью признала свою вину. Сейчас горожанка находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.