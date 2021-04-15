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В Ростовской области бездомной собаке диагностировали бешенство

В Ростовской области бездомной собаке диагностировали бешенство
В Ростовской области зарегистрировали очередной случай заражения бешенством. Труп больного бездомного пса в хуторе Сужено Неклиновского района один из дачников обнаружил 15 апреля, рассказали в управлении ветеринарии. Мужчина время от времени подкармливал собаку.

Теперь ветеринары раскладывают приманки в охотхозяйствах для иммунизации диких животных. Восприимчивых к бешенству домашних животных прививают. В ближайшие несколько дней в хуторе введут карантин.

Ранее бешенство в регионе диагностировали шакалу, лисе и двум дворнягам.

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