В Ростовской области бездомной собаке диагностировали бешенство

В Ростовской области зарегистрировали очередной случай заражения бешенством. Труп больного бездомного пса в хуторе Сужено Неклиновского района один из дачников обнаружил 15 апреля, рассказали в управлении ветеринарии. Мужчина время от времени подкармливал собаку.Теперь ветеринары раскладывают приманки в охотхозяйствах для иммунизации диких животных. Восприимчивых к бешенству домашних животных прививают. В ближайшие несколько дней в хуторе введут карантин.Ранее бешенство в регионе диагностировали шакалу, лисе и двум дворнягам.