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В Ростовской области без вести пропал ребенок

В Ростовской области без вести пропал ребенок
Мальчика разыскивают в Ростовской области. Более суток о местонахождении 12-летнего Дмитрия Дорончева ничего не известно. Вечером 10 июня он ушел из дома и не вернулся обратно. Никто не знает, где он может находиться. Когда несовершеннолетний не пришел домой, родители забили тревогу и написали заявление в полицию.

Рост школьника - 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые.

В тот вечер ребенок был одет в майку темно-синего цвета с надписью «Адидас», светло-серые штаны и белую кепку, обут в сланцы черного цвета.

Если вы знаете или видели Диму, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

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