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В Ростовской области без вести пропал 23-летний парень

В Ростовской области без вести пропал 23-летний парень
В Ростовской области разыскивают пропавшего 23-летнего парня. О местонахождении Николая Киселева неизвестно почти две недели.

Житель села Поливянка Песчанокопского района ушел из дома вечером 23 апреля. С тех пор Николая никто не видел. Родственники не смогли дозвониться парню и забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Николай не отвечает на звонки уже 11 дней.

- 2 мая мне позвонили и сообщили, что видели его возле местного магазина, - рассказал DonDay.ru брат пропавшего, Максим. - Я прибежал туда, но Коли не было.

У парня светлые волосы, серые глаза. Последний раз его видели в джинсовом комбинезоне. С собой Николай взял документы и пакет с вещами. Из особых примет у него - татуировка на запястье в виде полумесяца.

Если вам известно что-либо о местонахождении Николая Киселева, сообщите об этом по номерам: 112 или 8-988-567-10-09 (Максим).

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