В Ростовской области без вести пропал 23-летний парень
В Ростовской области разыскивают пропавшего 23-летнего парня. О местонахождении Николая Киселева неизвестно почти две недели.
Житель села Поливянка Песчанокопского района ушел из дома вечером 23 апреля. С тех пор Николая никто не видел. Родственники не смогли дозвониться парню и забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Николай не отвечает на звонки уже 11 дней.
- 2 мая мне позвонили и сообщили, что видели его возле местного магазина, - рассказал DonDay.ru брат пропавшего, Максим. - Я прибежал туда, но Коли не было.
У парня светлые волосы, серые глаза. Последний раз его видели в джинсовом комбинезоне. С собой Николай взял документы и пакет с вещами. Из особых примет у него - татуировка на запястье в виде полумесяца.
Если вам известно что-либо о местонахождении Николая Киселева, сообщите об этом по номерам: 112 или 8-988-567-10-09 (Максим).