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В Ростовской области 9 июля был объявлен повышенный уровень пожарной опасности

В Ростовской области 9 июля был объявлен повышенный уровень пожарной опасности
В Ростовской области 9 июля был объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

Согласно информации ведомства, в юго-восточных районах области сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров, которая оценивается как «чрезвычайная».

В зону риска входят Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Ремонтненский и Орловский районы. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: МЧС РО
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