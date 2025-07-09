В Ростовской области 9 июля был объявлен повышенный уровень пожарной опасности
В Ростовской области 9 июля был объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.
Согласно информации ведомства, в юго-восточных районах области сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров, которая оценивается как «чрезвычайная».
В зону риска входят Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Ремонтненский и Орловский районы. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.