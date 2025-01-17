В Ростовской области завершился сезон охоты на зайца-русака

Фото: минприроды РФ

Жители Ростовской области больше не смогут охотиться на зайца-русака. Сезон охоты завершился 12 января. Об этом сообщили специалисты регионального Минприроды в своих правилах охоты на 2024/2025 годы.Заяц является одним из самых популярных объектов охоты в Южном федеральном округе, в том числе в Ростовской области, охота на этого зверя собирает в полях максимальное число охотников. Примечательно, что именно поля - это самые популярные места обитания зайцев.С 19 октября охота была разрешена только с борзыми собаками. А для ловли без псов нужно было немного подождать. Такая охота началась со 2 ноября. Так с собаками охотничий сезон окончился уже 12 января.Кроме этого, близится окончания охоты на водоплавающую дичь. С 20 января будет запрещено ловить гусей, казарок, уток, лысух и камышниц. Охота была разрешена с 12 октября.