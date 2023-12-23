Фото: Минприроды по Ростовской области

В Ростовской области охота на пернатую дичь завершится 31 декабря. Информацию об этом сообщают специалисты регионального Минприроды.С 12 августа сезон охоты был открыт на перепелов, голубей и горлиц, он заканчивается 31 декабря. С этого же дня запретят отстреливать фазанов и боровую дичь, охота была открыта 7 октября. В последний день этого года сезон охоты на серых куропаток, который начался 19 августа, будет закрыт.Отметим, что 3 декабря уже закончилась охота на серых куропаток.