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В Ростовской области охота на пернатую дичь завершится 31 декабря

В Ростовской области охота на пернатую дичь завершится 31 декабря
В Ростовской области охота на пернатую дичь завершится 31 декабря. Информацию об этом сообщают специалисты регионального Минприроды.

С 12 августа сезон охоты был открыт на перепелов, голубей и горлиц, он заканчивается 31 декабря. С этого же дня запретят отстреливать фазанов и боровую дичь, охота была открыта 7 октября. В последний день этого года сезон охоты на серых куропаток, который начался 19 августа, будет закрыт.

Отметим, что 3 декабря уже закончилась охота на серых куропаток.
Фото: Минприроды по Ростовской области
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