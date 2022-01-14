В Ростовской области 301 человек вылечился от коронавируса

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В донском регионе за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией справился 301 человек. Пациенты прошли тестирование, и результат оказался отрицательным. Теперь они могут вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщают в правительстве донского региона.В стационарах ковидных госпиталей продолжают лечиться 2 047 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 198 человек.При этом медики отмечают случаи повторного заболевания у людей, уже перенесших коронавирус. В таком случае помогают вакцинация и коллективный иммунитет.Всего в Ростовской области с коронавирусной инфекцией справились 181 374 человека. На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1,9 тысячи человек, завершили вакцинацию такое же количество пациентов.