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В Ростовской области 301 человек вылечился от коронавируса

В Ростовской области 301 человек вылечился от коронавируса

В донском регионе за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией справился 301 человек. Пациенты прошли тестирование, и результат оказался отрицательным. Теперь они могут вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщают в правительстве донского региона.

В стационарах ковидных госпиталей продолжают лечиться 2 047 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 198 человек.

При этом медики отмечают случаи повторного заболевания у людей, уже перенесших коронавирус. В таком случае помогают вакцинация и коллективный иммунитет.

Всего в Ростовской области с коронавирусной инфекцией справились 181 374 человека. На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1,9 тысячи человек, завершили вакцинацию такое же количество пациентов.
Фото: nykhas.ru
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