В Ростовский суд направлено около 20 дел о нарушении режима самоизоляции
Ростовские суды завалены делами о нарушении режима самоизоляции. Так, только в одном Октябрьском суде к рассмотрению готовится 18 дел по статье 6.3 ч. 2 КоАП. Такие данные содержатся в картотеке на сайте суда.
Протоколы были составлены на ростовчан, нарушивших введённые запреты, то есть находились вне дома без веских причин. Ранее Советский суд вынес решения в отношении трёх жителей Ростова. Всем было предписано выплатить приличный штраф – 15 тысяч рублей. У одного из них двое маленьких детей. Молодого человека остановил патруль вечером на расстоянии от дома. При этом он находился в пределах своего района.
Напомним, в настоящее время в Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он позволяет выходить из дома только для посещения ближайшего магазина или аптеки, а также, чтобы выгулять домашнее животное или вынести мусор.
Ранее за нарушение Статья 6.3. ч.2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» размер штрафа составлял от 100 до 500 рублей. Но с началом распространения коронавирусной инфекции, Госдума значительно увеличила размер штрафов. Так, с 31 марта они составляют от 15 до 40 тысяч рублей.
Следят за соблюдением режима самоизоляции на улицах Ростовской области полицейские патрули. Им помогают военные, казаки и дружинники. В нескольких районах области на службу заступили конные патрули. В Ростове-на-Дону организовали 57 постов, на которых у прохожих проверяют документы и интересуются целью прогулки. На днях ростовчанам сообщили, что допускается посещение ближайшего к дому супермаркета.
Накануне был ужесточён въезд в Ростов-на-Дону. Теперь, чтобы заехать в донскую столицу у автомобилистов должен быть либо пропуск, либо ростовская прописка. При этом несколько дней назад в правительстве региона сообщили, что границы Ростовской области открыты.