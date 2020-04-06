В Ростове мужчину наказали за ловлю рыбы в период самоизоляции

В Ростове-на-Дону рыбака наказали за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Правоохранители составили в отношении Владимира Ш. протокол об административном правонарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Патрули поймали ростовчанина за любительской ловлей рыбы днем 6 апреля. Владимир только собирался закинуть удочки на Левом берегу Дона. Теперь мужчина обязан явиться в суд по первому требованию. Скорее всего, ему придется выплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.Это не первый случай привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции в Ростове-на-Дону. Так, на днях правоохранители оштрафовали на 15 тысяч троих горожан. Товарищи, вместо того чтобы находиться по месту своего жительства или пребывания, гуляли по городу.Напомним, жителям донской столицы для предотвращения распространения COVID-19 с 31 марта запрещено выходить из дома. Можно только сходить за продуктами, лекарствами, выгулять домашнее животное, вынести мусор или навестить пожилых родственников. Те, кто трудится в организациях с непрерывным циклом работы, должны передвигаться по городу со специальным пропуском и документом, удостоверяющим личность.